Под Тындой провалилась под землю федеральная трасса

В Тындинском округе Амурской области произошел провал дорожного полотна на федеральной трассе А-360 "Лена". Сейчас движение по дороге приостановлено, а в округе введен режим ЧС.

Провал образовался в месте, где трасса проходит над ручьем Ольдогой. Ручей заключен в специальный тоннель, верх которого и обвалился.

В администрации Тындинского округа сообщили, что движения на участке не будет ориентировочно три дня.

"В качестве альтернативы, для срочного проезда, рекомендуется пользоваться железнодорожным транспортом", - добавили в местной администрации.

Для прохода людей над провалом построен временный пешеходный мост.

"В настоящий момент ведутся работы по разгрузке верхней части моста. Параллельно дорожные службы приступят к строительству объездной дороги, так как замечено расширение зоны разрушения. По прогнозам, работы продлятся не менее трёх суток. В связи с этим режим чрезвычайной ситуации продлён до 10:00 9 августа 2025 года", - заявили в администрации.

Власти организовали два пункта временного размещения в Соловьевске и Первомайском. Для застрявших в пути граждан организовали питание, воду, медикаменты и транспорт.