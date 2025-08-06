В Екатеринбурге после ночной погони автомобиль на полной скорости врезался в опору моста

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов произошло страшное ДТП. Автомобиль на высокой скорости влетел в опору железнодорожного моста, в результате чего водитель погиб на месте. От самой машины осталась только куча металлолома.

Как сообщает паблик "Инцидент Екатеринбург", авария произошла сегодня ночью, когда водитель якобы пытался скрыться от сотрудников ДПС.

Паблик "Злой Екатеринбург" уточняет, что погоня происходила около 03.00 и началась от ТРЦ "Веер молл". Удар в опору пришелся на автомобиль, несшийся на скорости около 200 км/ч

В пресс-службе Госавтоинспекции по Екатеринбургу сообщили, что личность погибшего уже удалось установить. Им оказался житель Костромской области 1993 г.р., который за 12 лет водительского стажа привлекался за нарушения ПДД 29 раз.