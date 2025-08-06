06 Августа 2025
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Туризм Южный ФО В России Республика Крым
Фото: Накануне.RU

Стало известно о рекордном росте спроса россиян на отдых в Крыму

Спрос на бронирования объектов размещения в Крыму летом вырос в полтора раза по сравнению с прошлым годом и вдвое по сравнению с 2023 годом.

Как заявили в сервисе "Островок", это делает республику самым быстрорастущим туристическим направлением среди всех регионов РФ. Крым также совершил рывок в списке самых востребованных направлений по числу бронирований — с 13-й позиции в прошлом году на восьмую строчку рейтинга. Наибольший рост бронирований регистрируется на западном побережье Крыма. Спрос на одни из самых популярных направлений — Севастополь и Балаклаву — вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым летом. Количество бронирований в Николаевке увеличилось на 59%, в городе Саки и Евпатории — на 40%.

Среди курортов южного побережья россияне стали чаще выбирать Судак и Алушту, Алупку и Гурзуф, Симеиз и Ялту, Коктебель и Новый Свет. На востоке полуострова особенно выделяется Керчь, Судак и Феодосия.

В топ самых востребованных направлений по числу бронирований этим летом входят Ялта, Севастополь, Судак, Феодосия, Алушта, Евпатория, Симферополь, Керчь, Коктебель и Гурзуф.

Сервис отмечает, что туристы едут на полуостров со всей страны, преимущественно на своем транспорте, и выбирают как известные курорты с развитой инфраструктурой — Ялту или Севастополь, так и небольшие курортные поселки и города. Такие места идеально подходят для отдыха с детьми или для спокойного отпуска вдали от шумных локаций, сообщают "Известия".

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможности открытия аэропорта в Крыму.

Теги: отдых, Крым, туризм


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