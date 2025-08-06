06 Августа 2025
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Фото: Накануне.RU

Автоперевозчики просят убрать с дорог незаконные глушилки

Ассоциация автоперевозчиков "Грузавтотранс" попросила Роскомнадзор провести проверки законности установки генераторов радиопомех вблизи дорог.

Перевозчики жалуются и говорят, что с них взимаются штрафы за якобы отключенное навигационное оборудование, но на самом деле потеря спутниковых сигналов происходит из-за неправомерной установки таких устройств.

Нередко их устанавливают с нарушениями законодательства владельцы разных гражданских объектов — автозаправочных станций, нефтебаз, логистических пунктов и так далее, из-за чего на трассах пропадает связь и навигация. По словам экспертов, в настоящее время купить глушилку может любой желающий, а единой нормативной базы для их применения еще не создано.

Как заявил президент "Грузавтотранса" Владимир Матягин, при потере сигнала от спутников система взимания платы за проезд по федеральным дорогам решает, что водитель сам отключил приборы контроля, и автоматически выписывает протокол на штраф.

Директор компании "RuDrones.Беспилотные технологии" Дмитрий Дацыков указал, что потеря связи не менее критична для жителей городов, поселков и деревень вблизи источников помех — там пропадает мобильная связь, трудно вызвать скорую или пожарных.

"Грузавтотранс" попросила Роскомнадзор зафиксировать участки на трассах, где у перевозчиков пропадают навигационные сигналы, провести обследование этих зон и установить причины сбоев в работе информационных систем на транспорте, сообщают "Известия".

Теги: автоперевозчики, глушилки, дороги, связь


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