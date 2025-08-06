В Госдуме призвали обнулить ставку ипотеки для многодетных семей

В России необходимо обнулить ставку ипотечного кредитования для многодетных семей, а также ввести постепенное погашение ипотеки для семей с детьми.

Об этом заявил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Он призвал давать многодетным семьям беспроцентные жилищные ссуды. "Мы также выступаем за постепенное погашение ипотеки, начиная уже с первого ребенка", - сказал парламентарий.

Депутат предложил списывать 500 тыс. руб. при рождении первого ребенка, 600 тыс. руб. - при рождении второго, 700 тыс. руб. - третьего. Миронов указал, что данная инициатива может повысить рождаемость в полтора раза.

Депутат также отметил, что в случае введения дифференцированной ипотеки в зависимости от региона изменение ставки должно осуществляться только в сторону ее уменьшения. По его словам, нужно снижать ставку в регионах, как это делается в рамках дальневосточной, арктической ипотеки, сообщает ТАСС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что дифференциацию ипотечных ставок по регионам поддержал президент России, сейчас предложение обсуждается в правительстве.