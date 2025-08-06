Предложено выделять до 10% квартир в новостройке для нуждающихся

В России могут начать выделять до 10% квартир в каждой новостройке для нуждающихся в улучшении жилищных условий.

С такой инициативой к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину обратился глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. По его словам, такой подход должен быть гибким и разумным: например, взамен дорогостоящего элитного жилья с увеличенной квадратурой компания-застройщик могла бы предоставлять больше "социальных" квартир в других объектах, подходящих по цене и площади.

Парламентарий указал, что 1 января 2024 года россиян, нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих в качестве имеющих право на получение соответствующих субсидий от властей – больше 130 тыс. семей. Это небольшая доля тех, кому положено жилье.

Нилов отметил, что инвалиды, инвалиды с детства, сироты, малоимущие, ветераны и инвалиды боевых действий, многодетные, переезжающие из районов Крайнего Севера и другие категории граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий. Одним из вариантов решения задачи видится возложение дополнительных социальных обязательств на застройщиков, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в России создадут Единый цифровой реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий. Соответствующие поправки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.