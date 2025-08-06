Москва может предложить перемирие с Украиной в воздухе в качестве уступки Трампу

Москва рассматривает возможность пойти на уступки президенту США Дональду Трампу.

Речь идет о перемирии с Украиной в воздухе, чтобы предотвратить введение вторичных санкций. При этом Россия намерена продолжать специальную военную спецоперацию, сообщает Bloomberg.

Как считают российские власти, визит американского спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа в Москву на этой неделе представляет собой позднюю попытку достичь соглашения с Трампом. Перемирие в воздухе, включая отказ от запуска беспилотников и ракет, может быть одним из потенциальных предложений при условии, что Киев также обяжется его соблюдать.

Пока неясно, будет ли предложение российской стороны включать в себя какие-то условия, которые сделают его неприемлемым для Киева и его союзников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оперативно отреагировал на заявления Владимира Путина и Александра Лукашенко по поводу возможности проведения встреч глав России и Украины.