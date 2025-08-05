05 Августа 2025
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Общество Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников в неформальной беседе обсудил с юными костромичами будущее региона

Сергей Ситников сегодня дал пресс-конференцию по просьбе костромских подростков. Разговаривали о главном - каким должно быть будущее региона и что нужно делать, чтобы молодежь могла реализовать здесь свои идеи. Участниками встречи стали активисты общественных организаций, стажеры лагеря актива «Соколенок», победители региональных и всероссийских конкурсов, представители медиацетров районов области.

Формат общения был свободным - ребята задавали вопросы губернатору, а глава региона спрашивал о том, что интересует молодых костромичей.

(2025)|Фото: adm44.ru

«В первую очередь, надо думать об образовании. Если молодые люди получают в регионе достойное образование, они в нем остаются и работать. И я считаю, что Костромская область - важный туристический регион. И это направление нужно развивать в ещё больших масштабах, чтобы к нам приезжали и туристы, и постоянные жители», - отвечает на вопрос губернатора Захар Кирпичев.

«Надо поддерживать архитектуру, исторические объекты, которые заложили еще несколько веков назад. Это историческое достояние и наша гордость», - говорит автор и ведущий подкаста «Я - Соколенок» Арсений Волков.

(2025)|Фото: adm44.ru

Егор Малов из Нерехты рассказал Сергею Ситникову о своих первых бизнес-опытах, юноша выращивает микрозелень, планирует расширить производство и даже создать рабочие места. Глава региона подчеркнул, что экологические чистые продукты всегда привлекали туристов в Костромскую область.

«Когда мы говорим о будущем области, в том числе, говорим и о сохранении экологически чистых продуктов. За этим к нам едут туристы. Край наш к этому располагает. Нет вредных химических производств, чистая земля, прекрасная река. Вы, когда будете задумываться о будущем, всегда прикидывайте, люди хотят кушать, иметь хорошую работу, хотят быть обеспеченными и в обязательном порядке здоровым. Это влияет на решение людей, которые говорят: «В будущем я буду жить здесь», - подчеркнул губернатор.

Отдельной темой разговора стал вопрос о востребованных в регионе профессиях и возможности построить карьеру.

(2025)|Фото: adm44.ru

(2025)|Фото: adm44.ru

«Все рабочие профессии сегодня актуальны и важны. Самые востребованные специальности - каменщик и сварщик. По отдельным профессиям есть даже конкурс в ссузах. В свою очередь предприятия еще со студенческой скамьи предлагают будущим специалистам конкурентную заработную плату. Очень важны сегодня врачи и педагоги. Выбрать профессию на всю жизнь - это идеальный расклад. Но не бойтесь и не стесняйтесь изменений в жизни, если поняли, что выбрали не то», - подчеркнул глава региона.

Сергей Ситников ответил и на вопросы о личном - о самом важном событии в жизни, хобби, детских мечтах, запоминающихся юношеских событиях и главных качествах в людях.

Губернатор рассказал подросткам, что каждое утро начинает с просмотра новостной ленты. Встает очень рано и поздно ложится. Главный отдых для него смена деятельности и общение с людьми.

Мария Полякова из Вохмы подарила Сергею Ситникову номер местной газеты «Молодежный формат» и попросила совета, как нужно искать темы. Губернатор ответил просто - чаще общаться с местными жителями и писать о том, что их беспокоит больше всего.

«Вы очень много работаете и общаетесь с людьми. Какие качества в людях вы цените больше всего?» - поинтересовался стажер лагеря «Соколенок» Арсений Волков.

«Преданность и честь. Все остальное приобретаемо. Можно полюбить, можно разлюбить, может понравиться, может не понравиться, всякое может быть. Но преданность и чувство чести – это самое ценное, что я ценю в людях», - ответил Сергей Ситников.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Встреча произвела большое впечатление. Глава региона сделал акцент, что нам стоит задуматься о развитии региона. Молодежь очень многое решает, для этого в регионе есть все возможности. У нас созданы и молодежные центры, открыто региональное отделение «Движения Первых», часто проходят встречи с представителями власти и, как сейчас, с губернатором Сергеем Константиновичем, нас слышат, а это очень важно», - рассказал активист, ученик Середняковской школы Костромского района Артем Давыдов.

«Уже не первый раз общаюсь с губернатором. Сергей Константинович очень открытый, добрый. Глава региона даже шутил сегодня. Его манера заряжает, хочется тянуться за ним. И я понял, что наши мысли во многом сходятся», - поделился впечатлениями участник профильной смены «Соколенка» Григорий Головин.

Теги: сергей ситников, молодежь, пресс-конференция, активисты


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