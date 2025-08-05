05 Августа 2025
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Фото: оперштаб Краснодарского края / скриншот с видео

В Туапсинском округе Краснодарского края завершены основные работы по ликвидации последствий подтопления

В Туапсинском округе завершены основные работы по ликвидации последствий подтопления, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона.

Вода сошла со всех подтопленных территорий, откачано более 11 тысяч кубометров воды. Сейчас главная задача — расчистка дворов и домов от грязи, вывоз пострадавшей мебели и восстановление бытовых условий для жителей. Особое внимание уделяется социальным объектам: школе №30, стадиону "Юность" и детскому саду №10 в посёлке Новомихайловский. На этих объектах работают более 130 человек и 15 единиц техники. При необходимости привлекаются дополнительные силы.

Для оперативной расчистки территорий задействованы Кубань-СПАС, Противопожарная служба Кубани, МЧС России, казаки и волонтеры. С утра прибыли дополнительные средства и рабочие группы. Всего к работам привлечено 870 человек и 103 единицы техники.

Электроснабжение восстановлено во всех домах. Завершаются работы по восстановлению водоснабжения в Новомихайловке только для верхних этажей многоквартирных домов (около 1000 человек). В остальных жилых зданиях и объектах социальной инфраструктуры водоснабжение восстановлено в полном объеме.

Наиболее сложной остается ситуация в селе Лермонтово. Там приступили к строительству подрусловой ветки водовода для восстановления водоснабжения. Прокладка коммуникаций методом горизонтального бурения должна быть завершена до конца суток 7 августа.

Комиссиями обследовано 448 жилых домов. Прием заявок на оказание финансовой помощи продолжается.

Теги: подтопление, ликвидация, Лермонтово


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