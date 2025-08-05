МИД РФ: "Дело Додика – попытка Запада устранить неугодного лидера"

Россия глубоко разочарована неправосудным и антидемократическим решением апелляционной коллегии суда Боснии и Герцеговины, которая 1 августа подтвердила вынесенный ранее абсурдный обвинительный приговор по сфабрикованному уголовному делу против Президента Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорада Додика. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, передает корреспондент Накануне.RU.

Российская сторона неоднократно отмечала, что "уголовное преследование законно избранного главы сербского энтитета БиГ "заказано" силами, не имеющими ничего общего не только с Фемидой, но и с самой Боснией и Герцеговиной, нацелено исключительно на устранение с политической сцены неугодного лидера, последовательно противостоящего западному неоколониализму.

Мария Захарова заявила, что Додика фактически обвиняют в добросовестном исполнении обязанностей, в соответствии с Конституцией Республики Сербской.

"Недовольство вызвал его отказ подчиниться псевдозакону, "принятому" никем не избранным самозванцем - гражданином ФРГ Кристианом Шмидтом, который выдает себя за "высокого представителя" в Боснии и Герцеговине, а на деле является т. н. "полезным идиотом" Берлина и Лондона, упорно продолжающих считать БиГ своим протекторатом", - заявила Захарова.

В МИД России подчеркнули, что в Боснии и Герцеговине с 2021 года нет никакого высокого представителя, а Шмидт - узурпатор, поскольку его кандидатура не получила одобрения Совета Безопасности ООН, а его решения противоречат демократическим принципам законности, верховенства права и юридически ничтожны, равно как и основанные на них судебные вердикты. Они наносят огромный ущерб правовой и политической системе Боснии и Герцеговины, внутрибоснийскому диалогу и процессу постконфликтного урегулирования в целом

В МИДе поддержали легитимные органы власти Республики, которые защищают свой конституционный статус. Россия намерена использовать имеющиеся в ее распоряжении политические средства, чтобы предотвратить провоцируемый Западом рост напряженности в Боснии и Герцеговине, минимизировать угрозы межэтническому диалогу, миру и стабильности в стране и регионе в целом.

"Призываем все стороны к восстановлению атмосферы взаимопонимания и сотрудничества между народами Боснии и Герцеговины", - говорится в заявлении.