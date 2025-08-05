Потерпевшие выступили суде по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл"

Некоторые потерпевшие, изъявившие желание выступить во Втором Западном окружном военном суде по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", опрошены, обвиняемым слова не дали, сообщают РИА Новости.

Ранее суд вызвал всех потерпевших (а их около 2 тыс. человек) для добровольной дачи показаний. Большая часть потерпевших отказалась, посчитав достаточными показания, которые они дали на стадии следствия. Была опрошена группа - примерно 10 человек. В будущем потерпевших также будут опрашивать группами. Некоторые участники процесса после заседания сообщили, что рассказы потерпевших было "страшно слушать".

Обвиняемым на данной стадии слова не давали.

Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу. Вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.

Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.

На скамье подсудимых - 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.