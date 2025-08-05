05 Августа 2025
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Образование Вологодская область
Фото: Накануне.RU

77 учреждений образования Вологодчины модернизируют к 2028 году благодаря федеральной поддержке, сообщил Георгий Филимонов

Губернатор Вологодской области рассказал об объектах, которые включены в план модернизации на 2025-2027 годы по национальным проектам «Семья» и «Молодежь и дети», инициированным Президентом.

«Продолжаем улучшать образовательную инфраструктуру и приводить учебные заведения в соответствие с современными стандартами обучения. За три года капитально отремонтируем 55 школ, шесть колледжей и техникумов и 16 детских садов с привлечением свыше четырех миллиардов рублей из федерального бюджета. Всего на эти цели направляем 5,7 миллиарда рублей. Только в этом году в рамках национальных проектов обновим 29 учреждений. И это только часть наших масштабных планов по модернизации системы образования, включая оснащение объектов и расширение мер поддержки педагогов и учеников», – заявил Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В 2025 году по проекту «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» планируют привести в порядок 25 школ региона. Пять объектов уже сданы досрочно. Это три школы Череповецкого округа – Тоншаловская школа, Ботовская школа и Климовская школа, Сазоновская СОШ Чагодощенского округа и школа №15 Великоустюгского округа. 

Что касается учреждений СПО, в текущем году обновление ждет здание учебно-лабораторного корпуса Сокольского лесопромышленного политехнического техникума. Также идет ремонт в здании учебного корпуса Вологодского колледжа технологии и дизайна, однако полностью сдать объект запланировано уже в 2026 году. Финансирование на проведение работ выделено в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

Открытие школы №133 в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

По нацпроекту «Семья» в этом году капитально отремонтируют и оснастят два детских сада. Это Центр развития ребенка – детский сад №1 в Грязовце и Огарковский детский сад общеразвивающего типа в Вологодском округе. 

Всего по региональным и федеральным программам в 2025 году на Вологодчине проведут капитальный ремонт 102 образовательных объектов: 53 школ, девяти детских садов и 40 учреждений СПО. При этом продолжается создание агро– и лесных классов, профильных инженерных и медицинских классов, а также оснащение школьных спортивных залов.

Теги: ремонт школ, георгий филимонов, федеральная поддержка


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