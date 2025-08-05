05 Августа 2025
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Губернатор Игорь Бабушкин оценил ход капремонта в Астраханском политехническом колледже

Перед началом учебного года активно идет ремонтные работы в учреждениях образования Астраханской области.

Так, в Астрахани продолжается капитальный ремонт учебного корпуса Астраханского политехнического колледжа, расположенного на улице Зеленой, в котором обучаются более 600 студентов. Работы осуществляются в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

«В этом году в рамках нацпроекта «Семья» капитально отремонтируем 2 детских сада, а по нацпроекту «Молодежь и дети» 8 школ. Астраханский политехнический колледж один из объектов этой программы. Зданию более 50 лет, требовалось масштабное обновление», — отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Подрядчик приступил к работам весной и проводит ремонтные работы в соответствии с утвержденным графиком.

Уже полностью завершены кровельные работы. Сейчас ведутся работы по укреплению несущих конструкций, монтажу современной входной группы, полному обновлению инженерных сетей, обустройству нового фасада и комплексной отделке всех помещений. Будут установлены новейшие системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Важно отметить, что обновление коснется не только инфраструктуры, но и учебного процесса. После ремонта колледж получит 11 современных мастерских для практической подготовки по всем ключевым специальностям. Оборудование уже закуплено. Особое внимание уделяется развитию творческого потенциала студентов – для этого будет создан многофункциональный медиацентр.

Теги: игорь бабушкин, капитальный ремонт, национальный проект, колледж


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