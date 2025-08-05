Обвиняемый по делу "Крокуса" предложил выплатить выжившим по 1 тыс. рублей

Один из обвиняемых по делу о нападении на "Крокус Сити Холл" — Умеджон Солиев — предложил выплатить потерпевшим в качестве компенсации по 1 тыс. рублей. Об этом сообщила адвокат Ксения Трунова, представляющая интересы 127 человек, пишет ТАСС.

Согласно материалам уголовного дела, Солиев возглавлял структурную ячейку террористической организации на территории РФ. Он привез из Дагестана в Москву огнестрельное оружие для исполнителей теракта.

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холла" в Подмосковье произошло 22 марта 2024 г.ода В результате теракта погибли 149 человек, пострадали 609. Во время атаки нападавшие расстреливали из огнестрельного оружия посетителей концерта группы "Пикник", а затем подожгли концертную площадку. Ответственность за теракт брала на себя группировка "Исламское государство"**. При этом российские власти утверждали, что за организацией теракта стоит Украина.

После теракта четверо исполнителей попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. Как стало известно, они готовились совершить еще один теракт.