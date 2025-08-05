"Каждый может найти здесь дело по душе": в Екатеринбурге прошел День волонтера

На творческой площадке фестиваля "Лето с РМК" в Екатеринбурге прошел День волонтера.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, активисты Волонтерского центра РМК "Сила Урала" рассказали, как можно присоединиться к помощи и найти для себя направление по душе. Весь день на площадке работали пять активных зон с играми и полезными заданиями.

Все желающие могли попробовать себя в эковолонтерстве и рассортировать карточки с мусором по контейнерам, могли написать пожелания на "дереве добра", а также попробовать себя в командных играх, таких как настольный баскетбол, морской бой и даже "Дженга", которая, как оказалось, может быть выстроена в полный человеческий рост.

"На каждом подобном мероприятии мы стараемся рассказать людям о пользе волонтерства. Это такая сила, которая объединяет людей разных возрастов, специальностей и взглядов, и каждый может найти здесь дело по душе, потому что сегодня существует множество направлений добровольчества: это и экологические акции, и социальные мероприятия, и спортивные события, и забота о детях в Детском хосписе. Каждый может реализовать себя, завести новые знакомства и даже научиться чему-то новому", - рассказал директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Также волонтеры предложили горожанам принять участие в творческих мастер-классах, какие они проводят для пациентов Детского хосписа и жителей пансионата для престарелых. Несколько десятков человек своими руками создали открытки с добрыми пожеланиями для маленьких пациентов хосписа, а затем сделали браслеты дружбы – кто-то даже не по одному.

Еще одно стремительно развивающееся направление – медиаволонтерство. Активисты привлекают молодых людей к фото- и видеосъемке, чтобы распространять информацию о добрых делах в социальных сетях. Участникам воркшопа рассказали, как можно сделать интересный пост, чтобы он привлек как можно больше читателей, а также научили выбирать интересные ракурсы для фото и рилсов. Лучшие кадры опубликуют в группе Волонтерского центра РМК "Сила Урала".