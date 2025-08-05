В Перми русского и иракца обвиняют в организации нелегальной миграции из Сирии

В Прикамье правоохранительные органы расследуют уголовное дело в отношении Сергея Мерзлякова и выходца из Ирака Абида Калида Шарифа Абида, сообщает "Ъ" со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Они обвиняются в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

Как считают силовики, в 2022–2023 годах обвиняемые оформляли фиктивные документы, на основе которых граждане Сирийской Арабской Республики получали визы для въезда в Россию. В частности, в уполномоченные органы по инициативе фигурантов направлялись ходатайства о выдаче приглашений для въезда и пребывания в РФ. По приезде прибывшие не становились на миграционный учет, место нахождения некоторых из них не установлено.

Уголовное дело было возбуждено следственными органами МВД. Обоим обвиняемым в качестве меры пресечения был избран домашний арест. Силовики устанавливают других фигурантов, которые могут быть причастны к незаконной схеме.