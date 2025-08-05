На "Уралвагонзаводе" появился первый женский кадровый резерв руководителей

На "Уралвагонзаводе" сформирован первый женский кадровый резерв руководителей, сообщает пресс-служба УВЗ. Инициатором идеи выступил исполнительный директор предприятия Владимир Рощупкин.

В резерв решили вступить сразу 20 сотрудниц УВЗ, среди которых мастера, главные специалисты, начальники бюро из самых разных подразделений. На протяжении пяти месяцев они без отрыва от производства посещали лекции в Центре подготовки персонала, а накануне получили дипломы Уральского государственного экономического университета.

Сотрудницы прошли курс обучения по программе "Эффективная деятельность производственного подразделения". Новый опыт они приобретали на должностях заместителей начальников цехов и служб УВЗ: ремонтно-строительного, литейных цехов, цеха колесных пар, отдела главного энергетика и других.

"Ни одно направление деятельности Уралвагонзавода невозможно представить без участия женщин. Они ежедневно вносят огромный вклад в развитие нашего предприятия, выполняя важнейшие государственные задачи по производству бронетехники и современного подвижного состава. Они успешно справляются со множеством задач, а потому, считаю, они должны быть в авангарде – и в профессиональной деятельности, и в семейной жизни! Поэтому мы сформировали женский кадровый резерв Уралвагонзавода. Уверен, этот новый опыт будет успешным", – отметил исполнительный директор Владимир Рощупкин.

Программа успешно себя показала, а потому было принято решение о ее продлении. Сейчас ведется подготовка кандидатов во второй набор.