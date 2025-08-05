В РЖД высоко оценили действия погибшего в Брянской области машиниста поезда

Заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов полагает, что машинист Павел Мишин, погибший при обрушении моста в Брянской области, до конца исполнил свой долг, оставаясь в кабине в момент трагедии.

"Я хочу, чтобы вы его запомнили как хорошего наставника, исполнителя, безотказного человека, самое главное – машиниста. Машинист – не профессия, это состояние души", - приводит ТАСС слова Пегова, сказанные на прощании с Мишиным.

В ночь на 1 июня в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. Причиной обрушения стал подрыв опор моста. Повреждение железнодорожной инфраструктуры квалифицировано следствием как теракт (ст. 205 УК РФ). ЧП в Брянской области по числу жертв и пострадавших на железной дороге стало одним из самых серьезных в современной России - пострадали 118 человек.