Еще один груз, в составе которого средства радиосвязи, оборудование и БПЛА, отправляет Вологодчина на передовую

Очередная партия гуманитарной помощи собрана Правительством региона и областной Противопожарной службой по заявкам воинских подразделений.

«Слышим запросы наших ребят и оперативно на них реагируем. В этот раз направим на фронт груз стоимостью 2,7 миллиона рублей. В составе — 20 единиц техники: средства радиосвязи, БПЛА и вспомогательное оборудование. Обеспечиваем бойцов всем необходимым, вне зависимости от принадлежности к воинской части. Это важный блок работы, безусловный приоритет и наша святая обязанность», — сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

На прошлой неделе регион подготовил еще 97 единиц техники для нужд Специальной военной операции: транспортное средство, средства связи, БПЛА, вспомогательное оборудование и другую технику, необходимую на линии боевого соприкосновения. Общая стоимость гуманитарного груза составила свыше 4,2 миллиона рублей.

Помимо обеспечения бойцов в зоне боевых действий, Вологодская область предоставляет участникам СВО и их близким целый комплекс льгот и компенсаций.

В числе новых мер поддержки — выплаты для студентов-детей военнослужащих. Речь идет о ежемесячной выплате в размере двух тысяч рублей для обучающихся очно в колледжах, техникумах и вузах и компенсации в размере 50% стоимости обучения, но не более 50 тысяч рублей в год на программах бакалавриата и специалитета в областных вузах по очной форме обучения.

Кроме того, введена новая льгота для вдов участников СВО. Теперь вологжанки, которые потеряли близкого человека, могут получить компенсацию за обучение в автошколе в размере фактической стоимости обучения, но не более 45 тысяч рублей.

Всего Вологодчина реализует свыше 40 мер поддержки военнослужащих и их семей. Информация о них размещена на сайте Правительства Вологодской области:, можно обратиться за консультацией по номеру 122.