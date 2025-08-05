05 Августа 2025
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Армия и ВПК Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Еще один груз, в составе которого средства радиосвязи, оборудование и БПЛА, отправляет Вологодчина на передовую 

Очередная партия гуманитарной помощи собрана Правительством региона и областной Противопожарной службой по заявкам воинских подразделений.

«Слышим запросы наших ребят и оперативно на них реагируем. В этот раз направим на фронт груз стоимостью 2,7 миллиона рублей. В составе — 20 единиц техники: средства радиосвязи, БПЛА и вспомогательное оборудование. Обеспечиваем бойцов всем необходимым, вне зависимости от принадлежности к воинской части. Это важный блок работы, безусловный приоритет и наша святая обязанность», — сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

На прошлой неделе регион подготовил еще 97 единиц техники для нужд Специальной военной операции: транспортное средство, средства связи, БПЛА, вспомогательное оборудование и другую технику, необходимую на линии боевого соприкосновения. Общая стоимость гуманитарного груза составила свыше 4,2 миллиона рублей.

Помимо обеспечения бойцов в зоне боевых действий, Вологодская область предоставляет участникам СВО и их близким целый комплекс льгот и компенсаций.

В числе новых мер поддержки — выплаты для студентов-детей военнослужащих. Речь идет о ежемесячной выплате в размере двух тысяч рублей для обучающихся очно в колледжах, техникумах и вузах и компенсации в размере 50% стоимости обучения, но не более 50 тысяч рублей в год на программах бакалавриата и специалитета в областных вузах по очной форме обучения.

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Кроме того, введена новая льгота для вдов участников СВО. Теперь вологжанки, которые потеряли близкого человека, могут получить компенсацию за обучение в автошколе в размере фактической стоимости обучения, но не более 45 тысяч рублей.

Всего Вологодчина реализует свыше 40 мер поддержки военнослужащих и их семей. Информация о них размещена на сайте Правительства Вологодской области:, можно обратиться за консультацией по номеру 122.

Теги: георгий филимонов, гуманитарный груз на передовую, бпла, средства радиосвязи


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