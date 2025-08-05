Mash: Личные данные клиентов аптек "Столички" и "Неофарма" попали к хакерам

Хакеры украли личные данные клиентов аптек "Столички" и "Неофарма", пишет Mash.

По данным телеграм-канала, фармсети восстановили работу после кибератаки, которая произошла в июле. Но хакеры удалили базы данных с серверов. Все дисконтные карты и бонусы покупателей сгорели, а у сотрудников нет доступа к системе заказов.

Также сообщается, что пока аптеки продают препараты из наличия — заказать новые нельзя.

В конце июля прекратили работу "по техническим причинам" некоторые аптеки "Столички" и "Неофарм" (принадлежат ООО "Нео-фарм"). Сообщалось, что работу фармритейлеров могла нарушить хакерская атака. Взлом случился после атаки на "Аэрофлот" - перевозчику 28 июля пришлось отменить или задержать 42% рейсов на фоне мощной кибератаки.