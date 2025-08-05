Выпускники-стобалльники нарисовали будущий тюменский кампус

Выпускники-стобалльники нарисовали будущий тюменский кампус, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Строительство завершится в 2028 году.

Сейчас на площадке возводят гостиницу для научно-педагогических работников. Это первый из 10 объектов кампуса. Кампус станет уникальной площадкой для жизни, учебы, науки и отдыха. Каким его видят сегодняшние выпускники - в фотопроекте "Просто добавь кампус".

Ребят, набравших 100 баллов на ЕГЭ, пригласили на площадку будущего кампуса и сделали их фото на пустом поле, а затем предложили дорисовать маркерами, каким они видят это пространство.

Среди героев фотопроекта "Просто добавь кампус" – Софья Завольская из гимназии Российской культуры – она набрала 100 баллов по литературе, Григорий Данелян и Сергей Козинов из физико-математической школы – стобалльники по математике, Владислав Чепелкин и Кирилл Панов из гимназии №16 – они набрали высший балл по информатике.

Софья Завольская сообщила, что мечтает о просторной и яркой библиотеке, "которая вдохновляет, вызывает воображение и дает тишину для чтения". Для Сергея Козинова в будущем главное экология и архитектура.

"Хочется, чтобы кампус это отражал", - заявил он.

Владислав Чепелкин представляет кампус с яркими зданиями и спортплощадками, поскольку спорт – важная часть жизни, и круто, если можно совмещать тренировки с учебой.

"Когда подумал про современный кампус, сразу представил круглые здания. Они кажутся уютнее", - заявил Кирилл Панов.

"Четкие здания – для фокуса. Зелень – чтобы дышать. Хочется, чтобы кампус вдохновлял. Чтобы здесь начинались открытия", - выразил мнение Григорий Данелян.

Кампус создается в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".