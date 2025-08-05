Генпрокуратура признала нежелательной НПО Zimin Foundation

Неправительственная организация Zimin Foundation признана в России нежелательной. Решение приняла Генеральная прокуратура.

Организация учреждена в 2023 г. в Великобритании. Фонд оказывает финансовое и информационное содействие лицам и организациям, причастным к экстремистской деятельности и терроризму, иноагентам.

В феврале 2025 г. организация запустила "Программу поддержки русскоязычных проектов, которые остались без американского финансирования". В феврале-марте фонд выделил более 30 субсидий на реализацию проектов журналистов и учёных, враждебно настроенных по отношению к России. На фоне проведения специальной военной операции фонд усилил антироссийскую риторику, распространяет дискредитирующую информацию о России, сообщает Генеральная прокуратура России.

Zimin foundation — проект семьи Бориса Зимина (признан иностранным агентом), сына скончавшегося в 2021 г. основателя "ВымпелКома" (Билайн) и филантропа Дмитрия Зимина. Организация позиционирует себя как благотворительный фонд, цель которого — развитие науки и образования на благо человечества.