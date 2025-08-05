Четыре поезда задерживаются из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области

Четыре пассажирских поезда задерживаются из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области.

Фрагменты обнаружены на участке железной дороги между станциями Миллерово и Тарасовка. Нарушена работа контактной сети по одному из путей. Время задержки поездов - от 9 до 59 минут, сообщает РИА Новости.

Как ранее сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, БПЛА уничтожены в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. В хуторе Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция. Пожар на площади 500 квадратных метров был ликвидирован.