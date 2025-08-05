В Москве задержали мужчину, укравшего из магазина более 200 пачек масла

В Москве мужчина украл более 200 пачек сливочного масла на сумму около 36 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном МВД.

В полицию обратился работник продуктового магазина, расположенного на Зеленоградской улице. Злоумышленника уже задержали, им оказался 30-летний приезжий из другого региона страны. Его отправили под подписку о невыезде.

Свой мотив мужчина объяснить не смог. Местонахождение украденного устанавливается, сообщает РИА Новости.

В прошлом году СМИ писали, что в регионах люди массово крадут сливочное масло из магазинов на фоне роста цен.

Минсельхоз объяснил рост цен на сливочное масло увеличением доходов россиян. Для сглаживания ситуации министерство расширило импорт из дружественных стран (Индия, Иран и Турция), что увеличило поставки масла на 20%. Это помогло "охладить" цены. Напомним, что ростом доходов россиян власти объясняли и подорожание яиц.