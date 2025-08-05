Арбитраж Прикамья отказал экс-оператору Кунгурской ледяной пещеры в удовлетворении иска к Росприроднадзору

Арбитражный суд Пермского края отказал бывшему оператору Кунгурской ледяной пещеры "Сталагмит-Экскурс", в удовлетворении иска к Росприроднадзору, сообщает газета "Звезда".

Компания пыталась оспорить предписание надзорного органа, выданное по итогам проверки. Этот документ ранее лег в основу решения Роснедр о прекращении действия бессрочной лицензии организации на пользование недрами на участке памятника природы "Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера". "Сталагмит-Экскурс" вправе обжаловать решение суда.

Нарушения касались бурения в 2018 году вентиляционной скважины без проектной документации и последующей ее консервации — также без оформления необходимых документов. В августе 2024 года компания получила предписание об устранении выявленных нарушений, но проигнорировала его.

"Сталагмит-Экскурс" проиграл уже не первое дело профильным ведомствам. Так, например, в мае суд подтвердил позицию минприроды Прикамья о том, что компания незаконно пробурила водозаборную скважину в ООПТ "Ледяная гора" для кассового блока, а в июне организация безуспешно пыталась оспорить отказ минимущества в разделе арендуемого участка Кунгурской ледяной пещеры на две части (одна — под входом, вторая — остальная территория площадью 4,5 тыс. кв. м.).