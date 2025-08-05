В Москве скончался "голос фигурного катания" телекомментатор Александр Гришин

В Москве скончался известный спортивный комментатор Александр Гришин. Ему было 47 лет.

С Гришиным произошел несчастный случай на железнодорожной платформе в сильный дождь, передает ТАСС со ссылкой на супругу комментатора.

Гришин работал на ТВ с 2002 года, комментировал разные виды спорта, в том числе футбол, но наибольшую известность приобрел в качестве "голоса фигурного катания", публике полюбились его комментаторские дуэты с тренером Татьяной Тарасовой и фигуристом Алексеем Ягудиным. Гришин работал на Первом канале, "Матч ТВ", ВГТРК и "7ТВ".