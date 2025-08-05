"Почетным гражданином Екатеринбурга" стала экс-директор гимназии – участница Великой Отечественной

Звание "Почетный гражданин Екатеринбурга" присвоено участнице Великой Отечественной войны, несовершеннолетней узнице гетто Валентине Рябцевой. Решение об этом сегодня приняла городская дума.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, с осени 1942 года с матерью, сестрой и братом Валентина Рябцева попала в концлагерь в Белостоке на территории Восточной Польши, а затем находилась в еврейском гетто в Кенигсберге. После войны обучалась в Псковском государственном педагогическом институте имени Кирова, затем работала учителем русского языка и литературы в образовательных учреждениях страны, из них почти 30 лет – в Екатеринбурге.

25 лет Рябцева являлась директором школы, ныне гимназии №120. После выхода на пенсию работала в Свердловской областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей, в которой она состояла с 1993 года.

Звание Почетного гражданина присваивается за особые заслуги или достижения, прославившие Екатеринбург и получившие широкое общественное признание. В этом году в честь 80-летия Победы почетное звание было присвоено 37 фронтовикам.