"Газпром нефть" испытала в ЯНАО российское оборудование для повторного гидроразрыва пласта

На месторождении "Газпром нефти" в ЯНАО опробовали новую отечественную разработку. Комплекс, предназначенный для проведения повторного гидроразрыва пласта (ГРП), позволил увеличить производительность скважин более чем в два раза.

На сегодняшний день ГРП – один из основных методов повышения нефтеотдачи. С его помощью в породе создают дополнительные трещины, по которым углеводороды поступают в скважину, однако со временем приток снижается.

Как сообщили Накануне.RU в "Газпром нефти", протестированная технология дает возможность точечно воздействовать на целевые участки пласта. Потенциально она применима на 2,5 тыс. скважин компании в разных регионах и может обеспечить ей свыше 20 млн тонн дополнительной добычи.

"Совместно с партнерами мы внедряем передовые решения для интенсификации добычи. Технология повторного гидроразрыва пласта поможет дать вторую жизнь сотням уже пробуренных скважин и вовлечь в разработку значительные остаточные запасы зрелых месторождений", – отметил начальник департамента по добыче "Газпром нефти" Сергей Доктор.