Ученые: Ожидается усиление выбросов пепла на вулкане Ключевской

На Камчатке в ближайшие дни прогнозируется усиление выбросов пепла на вулкане Ключевской. Об этом сообщиает ГУ МЧС по региону со ссылкой на ученых.

"В ближайшие дни возможно усиление извержения с пепловыми выбросами до 10 километров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается также, что продолжается вулканическое дрожание, которое постепенно усиливается.

Ранее сообщалось, что находящимся на камчатском вулкане Толбачик туристам может грозить опасность. Лава из кратера соседнего Ключевского вулкана активно спускается, она уже растянулась на три километра и приближается к леднику Богдановича, который и так уже активно тает.

Ключевской активизировался вместе с другими камчатскими вулканами примерно в то же время, когда в регионе произошло мощнейшее за последние 70 лет землетрясение – 30 июля были зафиксированы толчки магнитудой 8,8 балла.