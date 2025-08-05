В Тюмени осужден мужчина, протащивший полицейского по асфальту

В Тюмени осужден мужчина за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении полицейского, сообщили Накануне.RU в пресс-службу прокуратуры Тюменской области.

9 мая 2025 года в центральной части областного центра недалеко от Моста влюбленных инспектор дорожно-патрульной службы за видимые нарушения правил тонировки остановил автомобиль под управлением 22-летнего молодого человека, у которого не было при себе документов. Сотрудник полиции правомерно потребовал от водителя проследовать в служебный автомобиль для составления протокола.

Не желая подчиняться данным законным требованиям, обвиняемый попытался скрыться с места задержания на высокой скорости, при этом волоком протащил более 200 метров по проезжей части инспектора, ухватившегося за дверь автомобиля, создавая реальную угрозу его жизни и здоровью, после чего остановился и был задержан. На период следствия обвиняемый заключен под стражу. Вину в предъявленном обвинении он признал. Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима, правил тонировки и перевозки детей, а также за управление транспортным средством без документов.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок три года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года.