ЦИК разрешит на Камчатке "голосование на пеньках" из-за землетрясения

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) разрешит в сентябре провести на Камчатке так называемое голосование на придомовых территориях (оно же голосование на пеньках) в связи с землетрясением, передает РИА Новости со ссылкой на постановление Центризбиркома.

Землетрясение магнитудой 8,8 балла произошло на Камчатке 30 июля. Жертв не было, но некоторые здания пострадали. И пока продолжаются афтершоки – толчки меньшей магнитуды, которые не ощущаются и не наносят ущерб. По предположениям ученых, афтершоки могут продолжаться месяц и больше. А единый день голосования в этом году выпадает на 14 сентября.

На Камчатке в этом году в ЕДГ выбирают губернатора.

Практика голосования на придомовых территориях была введена в 2020 году во время пандемии коронавируса. Тогда она вызвала много нареканий в виду непрозрачности технологии и множества возможностей для подтасовок. В народе такая технология получила ироничное название голосование на пеньках.