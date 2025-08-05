В Севастополе эвакуируют пляж "Любимовка-2" из-за обнаружения беспилотника

В Севастополе эвакуируют пляж "Любимовка-2", что располагается у устья реки Бельбек. Причиной стало обнаружение беспилотника в воде – на расстоянии около 50 метров от берега.

"Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ или сбит при одной из атак ВСУ на Севастополь. Сейчас территория оцеплена, людей эвакуируют. Специалисты принимают решение: либо будет произведен подрыв БПЛА на месте, либо его транспортируют для уничтожения", - сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Любимовка-2" - один из самых больших городских песчаных пляжей Севастополя и по популярности уступает только пляжу "Учкуевка".