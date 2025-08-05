Жителей Карпинска предупредили о падении обломков ракеты "Союз-2-1б"

Жителей Карпинского городского округа предупреждают о падении обломков ракеты-носителя "Союз-2-1б", запуск которой с космическим аппаратом "Бион-М" запланирован на 20 августа с космодрома Байконур.

"Падение составных частей космического корабля планируется на территории Свердловской области и Пермского края. 20.08.2025 основная дата 20.13 мск. При попадании в нижние слои атмосферы обломков ступеней ракеты-носителя прогнозируется сильный грохот, свечение в воздухе", - сообщает пресс-служба городской администрации.

В связи с этим с 18 по 22 августа вводится запрет на нахождение населения в районе возможного падения отделяющихся ступеней ракеты-носителя. Речь идет о территории, ограниченной в 20 км севернее пос. Кытлым, в 10-12 км северо-западнее поселка Каквинские Печи, в 17 км западнее поселка Сосновка, в 4-5 км южнее границ заповедника "Денежкин камень" и в 2-3 км севернее Конжаковского горного массива.

В администрации также предупредили, что топливо типа авиационного керосина малотоксичное вещество и окисляется жидким кислородом. Оно практически полностью расходуется при работе двигателей, а потому на землю падают уже пустые обломки без радиационно-опасных веществ.

Основную опасность падающие фрагменты представляют для людей находящихся внутри района падения, а именно для туристов, охотников и рыбаков.