День физкультурника в Астраханской области отметят масштабным велопарадом

9 августа в 17:00 на площади имени Ленина в Астрахани стартует традиционный спортивный праздник, приуроченный к Дню физкультурника. Для Астраханской области этот велозаезд стал уже традицией.

В рамках мероприятия с площади Ленина в 19:00 состоится и заезд велосипедистов. Колонна преодолеет маршрут протяженностью 3,7 км. К участию приглашаются все астраханцы, вне зависимости от возраста и физической подготовки.

В этом году жюри традиционно выберет победителей среди самых старших и младших участников заезда, спортивных семей и рабочих коллективов.

Как сообщает региональное министерство физической культуры и спорта, жителей и гостей города также будут ждать развлекательные площадки, мастер-классы, выступление кавер-группы, фуд-корты, челленджи, где победители получат призы от организаторов и партнеров мероприятия.