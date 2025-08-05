Все намерены судиться: к скандалу в семье Диброва подключаются "звездные" юристы

К скандальной ситуации с адюльтером в семье телеведущего Дмитрия Диброва присоединилась блогер и юрист Екатерина Гордон. Ее компания будет защищать интересы Елены Товстик – супруги бизнесмена Романа Товстика, которому СМИ приписывают роман с женой Диброва Полиной.

Обеим парам, которые многие годы дружили семьями (Диброва даже была крестной матерью одного из детей Товстиков), есть что делить: у Дибровых трое детей и как минимум элитная недвижимость на Рублевском шоссе, у Товстиков шестеро детей, а Роман является сооснователем известного сетевого бизнеса по продаже БАДов, косметики и бытовой химии.

По словам Гордон, ее клиентка некоторое время назад подписала брачный контракт, вероятно – с не самыми выгодными для нее условиями. И сейчас Елена Товстик осталась "без денег, обманутая и преданная" (по словам Гордон).

Остальные участники скандала пока не комментировали ситуацию. 36-летняя Полина Диброва заявила журналистам, что они с Дмитрием (65 лет) дадут комментарии 10 августа, сейчас же телеведущий уехал за границу на отдых. Поговаривают, что Дибров собирается обратиться к известному "звездному" юристу Александру Добровинскому. Также в СМИ появилась информация, что 50-летний Роман Товстик подал на развод и хочет отсудить опеку над детьми.