В Госдуме предложили ввести единое расписание бесплатных дней на платных парковках России

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесли в парламент законопроект, устанавливающий для всех регионов страны дни, когда не будет взыматься плата за пользование платными парковками.

Предполагается, что бесплатно можно будет парковаться везде по воскресеньям, а также в праздничные дни, установленные Трудовым кодексом РФ. Охватить этим законом парламентарии хотят парковки на дорогах местного, регионального и межмуниципального значения. При этом местные власти смогут устанавливать дополнительные бесплатные дни сверх федерального минимума.

По мнению авторов законопроекта, сейчас в регионах правила разные, "это приводит к ситуации, когда автомобилисты разных городов и регионов находятся в неравных условиях, что вызывает недоумение и недовольство граждан", пишут "Известия".

Впрочем, эксперты отмечают, что властям на местах виднее, когда и где надо вводить плату, а когда ее отменять, потому что платные парковки – это в первую очередь механизм регулирования транспортных потоков, а в разных городах ситуация с этим разная.