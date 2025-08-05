Обвиняемый в реабилитации нацизма уральский пенсионер отказался признавать вину

В Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела 75-летнего жителя поселка Цементный, обвиняемого в реабилитации нацизма. Сам он отказался признавать вину.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, расследование показало, что в сентябре 2023 и феврале 2024 года пенсионер оставил в социальных сетях комментарии, оправдывающие идеологию фашизма, нацизма и преступления, совершенные фашистской Германией в годы Второй мировой войны, а также отрицающие факты, установленные приговором Международного военного трибунала. После этого против уральца было возбуждено дело, ему предъявили обвинение.

Как отметили в суде, свою вину мужчина не признал. Судебное следствие продолжается.

Напомним, минувшей весной в Екатеринбурге был вынесен приговор по делу о реабилитации нацизма в интернете. Обвиняемый в этом молодой человек отделался штрафом.