В Тульской области пострадали более 30 пассажиров автобуса Луганск – Москва

На федеральной трассе М-4 "Дон" в аварию попал автобус, ехавший из Луганска в Москву. Пострадали несколько десятков человек.

Сегодня в 7.10 на 228 км трассы, по предварительной информации, автобус, следовавший по маршруту Луганск – Москва, столкнулся с опорой пункта взимания платы.

В автобусе ехали 48 пассажиров. Пострадали больше 30 из них, в том числе четверо детей. Сведений о погибших нет. Предварительная причина аварии – сильный туман на данном участке дороги, сообщает УМВД по Тульской области.