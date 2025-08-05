Дифференциацию ипотечных ставок по регионам поддержал президент - Володин

Дифференциацию ипотечных ставок по регионам поддержал президент России, сейчас предложение обсуждается в правительстве, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия").

"Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке: в Москве должна быть одна, а в Саратове она должна быть соразмерно средней зарплате в Саратовской области. Тогда будет социальная справедливость", - цитирует председателя палаты канал "Дума ТВ".

Володин заметил, что сейчас процентная ставка по ипотеке одинаковая для Москвы и Саратова, хотя в Москве зарплата в два с половиной раза выше. Он не стал отмечать тот факт, что в столице и цены на жилье сильно отличаются от саратовских.

Не уточняется, идет ли речь о ставке по льготной ипотеке, которую банкам компенсирует государство, или о регулировании на рынке коммерческих ипотечных ставок.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил президенту России Владимиру Путину, что в текущих условиях ипотека либо вообще не приносит банкам прибыли, либо приносит убытки. При этом при высокой ключевой ставке около 80% выданных ипотечных кредитов приходится на льготную ипотеку.