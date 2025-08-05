Избирком Пермского края зарегистрировал кандидата в губернаторы Дмитрия Махонина

Избирательная комиссия Пермского края приняла решение о регистрации первого кандидата на должность губернатора Пермского края – Дмитрия Махонина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого избиркома.

Комиссией были проверены документы, представленные на выдвижение и регистрацию, а также сведения о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации. По результатам проверки листов поддержки кандидата на должность губернатора Пермского края муниципальными депутатами, все представленные Дмитрием Махониным 50 подписей депутатов дум из всех 43 муниципальных образований Пермского края признаны достоверными.

Решения по регистрации остальных кандидатов по результатам проверок представленных документов будут приняты до 8 августа включительно.