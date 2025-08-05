В Екатеринбурге нашли водителя, перекрывшего дорогу машине реанимации

В Екатеринбурге установили водителя, который не давал проехать автомобилю "скорой помощи".

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, инцидент произошел в районе улицы Машинной в уральской столице. Водитель частного авто перекрыл дорогу машине реанимации, которая с пациентом ехала в больницу. В дальнейшем автохам был установлен и допрошен.

Как отметили в СК, в ходе допроса мужчина раскаялся в своем поступке. Расследование уголовного дела по статье "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи" продолжается. Допрошен ряд свидетелей, изучается интересующая следствие документация. Устанавливаются все обстоятельства.