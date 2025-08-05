Губернатор Камчатки после землетрясения потребовал отставки главы города Вилючинска

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов потребовал отставки главы города Вилючинска после жалоб местных жителей на работу администрации после землетрясения.

В результате мощного (8,8 балла) землетрясения 30 июля в регионе никто не пострадал, но многие здания, в том числе жилые дома были повреждены.

"Получаю большое количество жалоб от жителей Вилючинска на работу администрации ВГО. После сильнейшего землетрясения количество нареканий к местной власти кратно возросло. Сегодня провел объезд домов, социальных объектов и пункта временного размещения граждан в Вилючинске, и лично убедился в справедливости претензий жителей", - написал в своем Telegram-канале губернатор.

"Считаю текущую работу администрации города и особенно – реагирование власти на чрезвычайную ситуацию, неудовлетворительной. По результатам объезда потребовал отставки главы города Игоря Головчака", - добавил Солодов.