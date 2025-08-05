В России могут исчезнуть почти 130 малых городов

Почти 130 малых городов могут в ближайшее время исчезнуть с карты России. За десять лет численность их населения сократилась на 314 тыс. и сейчас составляет 3,4 млн человек, пишут "Известия" со ссылкой на исследование РАНХиГС.

Население городов сокращается, снижается занятость, предприятий малого и среднего бизнеса тоже становится все меньше. "Наибольшее сокращение испытали северные угольные, металлургические и лесопромышленные города, а также периферийные города депрессивных регионов", - отмечают авторы исследования.

При этом даже если сейчас город медленно "умирает", у него есть шансы на изменение тренда, отмечает заведующий лабораторией исследований экономики развития Президентской академии Степан Земцов:

"В случае появления новых экономических стимулов, например, перераспределения логистических потоков, создания промышленных или агропромышленных кластеров, инвестиционных проектов в сфере туризма или возрождения локального производства — малый город может вернуть утраченные функции".