В МВД не подтвердили информацию о возможном ограничении срока службы автомобиля

Информация об ограничении срока службы легковых автомобилей до 30 лет является недостоверной.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Спешу успокоить автолюбителей нашей страны, МВД России с этой инициативой не выступало", — заявила она. Ведомство выступает против подобных ограничений.

29 июля МВД опровергло запрет праворульных автомобилей в стране. Волк указала, согласно проекту "Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации" на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, планируется сделать акцент на проведении просветительской работы с водителями праворульных автомобилей, сообщают "Известия".