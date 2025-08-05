05 Августа 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Производители молока пожаловались на сокращение господдержки

Российские производители молока заявили о серьезных рисках для развития отрасли из-за лишения крупных агрохолдингов субсидий властей.

Это дотации, которые направлялись на стимулирование производства. По инициативе Минсельхоза, теперь эти средства планируется перераспределить на другие виды помощи аграриям, в том числе на развитие новых инвестиционных проектов и на поддержку племенных и генетических центров. Об этом говорится в проекте новых правил по выделению единых субсидий регионам на приоритетные направления агропромышленного комплекса (АПК).

Получить госсубсидии с 2026 года смогут только сельхозпроизводители, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятые, ведущие личное подсобное хозяйство, а также научные и образовательные организации. В документе сказано, что направление является приоритетным, однако по сравнению с 2025 годом его финансирование сокращается.

Как заявил гендиректор агрохолдинга "Степь" Андрей Недужко, субсидии "на литр" для производителей сырого молока являются одной из основных мер господдержки, действенной и эффективной. По его словам, в документе не предусмотрены никакие компенсаторные механизмы взамен выпадающего объема помощи крупным компаниям.

Эксперт считает, что если инициатива будет принята в том виде, в котором предлагается, то это негативно скажется на отрасли молочного животноводства России, так как из цепочки господдержки окажутся исключены крупные игроки, на долю которых приходится около 20% всего объема произведенного сырого молока в стране.

В Минсельхозе указали, что молочная отрасль остается одной из самых поддерживаемых в отечественном АПК и набор мер для производителей довольно широк, сообщают "Известия".

Напомним, в первом квартале 2025 г. в России выпущено более 1,5 млн т питьевого молока. Это на 3,7% больше, чем за такое же время 2024 г. Также выросло производство сливочного масла, мороженого.

Теги: молоко, фермеры, господдержка


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