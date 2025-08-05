Банки в массовом порядке отказывают россиянам в реструктуризации долгов

В России банки стало массово отказывать гражданам в реструктуризации долгов и кредитных каникулах.

По данным Центробанка, с отказами сталкиваются 80% обращений. Реструктуризация долгов - смягчение условий договора для заемщика. Количество заявок на предоставление кредитных каникул во II квартале текущего года увеличилось в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 233,8 тыс., а на ипотечных — на 30% (до 6,5 тыс.). При этом, по данным регулятора, объем обращений для реструктуризации по собственным программам банков увеличился на 87% до 1,5 млн.

Финансовые организации предоставляют и собственные программы реструктуризации. Наибольшим спросом пользуется увеличение срока кредита, чтобы снизить ежемесячный платеж. Также заемщики могут обратиться за снижением процентной ставки.

Как заявила аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, массово отклоняя запросы на реструктуризацию, банки обрекают заемщиков на долговую кабалу и банкротство. По ее словам, в первом полугодии банкротами признали в судебном порядке около 260 тыс. физлиц, что на 36% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщают "Известия".

При этом россияне указывают на навязывание страховых услуг при выдаче кредитных карт крупнейшими банками. На фоне высокой ключевой ставки и дорогих депозитов банки теряют доходность и стремятся компенсировать убытки за счет дополнительных услуг