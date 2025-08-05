Предложено ежегодно выдавать детям оздоровительные сертификаты

В России предлагается ежегодно выдавать детям оздоровительные сертификаты на 20 тыс. руб. на отдых в летних лагерях и санаториях.

Соответствующий проект закона направили на заключение в кабмин депутаты Госдумы от ЛДПР. По их мнению, такой сертификат может быть направлен на оплату услуг по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях. Также сумму сертификата можно потратить на оплату проезда ребенка до указанных организаций и обратно.

Как заявил лидер партии Леонид Слуцкий, летний отдых для детей остается недоступным. Из 28 млн детей этим летом отдохнут около 6 млн, потому, что стоимость "зашкаливает", а родители не могут себе этого позволить. Парламентарий рассказал, что путевка в лагеря на море выросла на 25-30%, это 80-130 тыс. руб., не считая дороги.

Отдохнуть в городском или загородном лагере обойдется в 20-40 тыс. руб.

"Власти должны осознать, что, если мы не обеспечим полноценный оздоровительный отдых подрастающему поколению, ни о какой нормальной демографии не может быть и речи", - отметил депутат, сообщает РИА "Новости".

Ранее депутаты предложили рассмотреть вопрос бесплатного проезда детей в лагеря.