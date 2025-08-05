МИД заявил об отказе Москвы от обязательств по ракетам средней и меньшей дальности

Министерство иностранных дел России заявило, что Москва отказывается от добровольного моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования.

Внешнеполитическое ведомство указало, что из-за действий США прекратилось существование Договора о ликвидации РСМД в 2019 году, а к 2023 году РФ зафиксировала случаи переброски американских систем, способных к наземному пуску таких ракет, в страны Североатлантического альянса для "обкатки" подобных вооружений.

МИД РФ отметил, что условия для сохранения моратория исчезли.

Ранее стало известно, что США собираются воссоздать в Европе знаменитое 56-е командование полевой артиллерии, которое во времена холодной войны эксплуатировало беспокоившие советское руководство ядерные ракеты Pershing II, развернутые в ФРГ.