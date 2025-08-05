ФАС может увеличить норматив продажи бензина на бирже

Федеральная антимонопольная служба России рассматривает возможность увеличения норматива продажи бензина на бирже с 15% до 17.

В заявлении ведомства говорится, что вопрос рассматривается в качестве меры стабилизации топливного рынка, а также в целях обеспечения прозрачности ценообразования и минимизации рисков необоснованного роста стоимости топлива.

В настоящее время норматив продаж бензина на бирже составляет 15%, дизельного топлива — 16%, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в России биржевая стоимость бензина Аи-95 впервые превысила 77 тыс. руб. за тонну. Таким образом, обновлен ценовой рекорд сентября 2023 года.