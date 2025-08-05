Биржевая стоимость Аи-95 обновила исторический максимум

В России биржевая стоимость бензина Аи-95 впервые превысила 77 тыс. руб. за тонну.

Таким образом, обновлен ценовой рекорд сентября 2023 года. 4 августа цена бензина этой марки выросла на 1,08%. Ранее исторический максимум стоимости Аи-95 был установлен в сентябре 2023 года — 76 тыс. 876 руб. за тонну.

Цены растут с начала июня. Тогда тонна бензина Аи-92 стоила 57 тыс. руб., сообщает Forbes.

В июле Кабмин России распространил ограничения на экспорт бензина на компании-производители. Решение будет действовать до 31 августа.